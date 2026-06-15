Суд определил судьбу зарезавшего подростка из-за пакета с продуктами россиянина

В Башкирии арестовали подозреваемого в убийстве подростка из-за продуктов

В Башкирии арестовали подозреваемого в расправе над подростком из-за продуктов. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Инцидент произошел в селе Кандры в Башкирии. 14-летний мальчик возвращался из магазина домой с покупками. По пути на него напал 21-летний местный житель и потребовал отдать продукты. После отказа он несколько раз ударил ребенка ножом и сбежал, украв пакет. Пострадавший скончался на месте.

Суд с учетом позиции прокуратуры избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что в российском регионе 14-летнего подростка зарезали из-за пакета с продуктами.