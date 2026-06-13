14-летнего подростка зарезали из-за пакета с продуктами в российском регионе

14-летнего подростка зарезали из-за пакета с продуктами в Башкирии

Подростка зарезали из-за пакета с продуктами в российском регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в селе Кандры в Башкирии. 14-летний мальчик возвращался домой с покупками из магазина. По пути на него напал мужчина и потребовал отдать продукты. После отказа он несколько раз ударил ребенка ножом и сбежал, украв пакет. Пострадавший скончался на месте.

Отмечается, что по подозрению в данном нападении задержали 21-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в июне сообщалось, что мужчина зарезал жену и ранил дочь в Оренбургской области.