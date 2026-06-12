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15:40, 12 июня 2026Силовые структуры

Мужчина зарезал жену и ранил дочь в Оренбургской области

В селе Писаревка Оренбургской области мужчина зарезал жену и ранил дочь
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: daniiD / Shutterstock / Fotodom

В селе Писаревка Оренбургской области мужчина убил жену и ранил дочь. Подробности публикует Telegram-канал «112».

По данным издания, 47-летний Николай П. напал на семью с ножом, в результате чего насмерть зарезал 47-летнюю Ольгу П. и ранил 25-летнюю Ирину Щ. Девушку удалось спасти — ее госпитализировали и экстренно прооперировали.

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Отмечается, что преступник смог сбежать. Теперь он находится в розыске.

Ранее в июне обвиненной в убийстве отменили приговор из-за последнего слова. Московский областной суд был вынужден отменить приговор, поскольку женщине не дали сказать последнее слово. Это правило предоставляется всем обвиняемым вне зависимости от тяжести преступления.

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