Мужчина зарезал жену и ранил дочь в Оренбургской области

В селе Писаревка Оренбургской области мужчина зарезал жену и ранил дочь

В селе Писаревка Оренбургской области мужчина убил жену и ранил дочь. Подробности публикует Telegram-канал «112».

По данным издания, 47-летний Николай П. напал на семью с ножом, в результате чего насмерть зарезал 47-летнюю Ольгу П. и ранил 25-летнюю Ирину Щ. Девушку удалось спасти — ее госпитализировали и экстренно прооперировали.

Отмечается, что преступник смог сбежать. Теперь он находится в розыске.

Ранее в июне обвиненной в убийстве отменили приговор из-за последнего слова. Московский областной суд был вынужден отменить приговор, поскольку женщине не дали сказать последнее слово. Это правило предоставляется всем обвиняемым вне зависимости от тяжести преступления.