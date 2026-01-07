Реклама

01:47, 7 января 2026

США и Венесуэла вступили в переговоры после похищения Мадуро

Reuters: США и Венесуэла начали переговоры об экспорте нефти
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Каракас и Вашингтон начали вести диалог об экспорте венесуэльской нефти в США после операции по захвату президента Боливарианской республики Николаса Мадуро и его жены. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Сделка должна перенаправить экспорт венесуэльской нефти из Китая в США, а также позволит устранить дальнейшее сокращение добычи в латиноамериканской республике.

Уточняется, что в переговорах фигурирует компания Chevron, которая сейчас является единственной фирмой, имеющей разрешение на экспорт венесуэльской нефти. Диалог сосредоточен на вопросе продажи и выдачи лицензии компаниям для того, чтобы избежать более глубокого сокращения добычи нефти.

Как пишет издание, у Венесуэлы есть миллионы баррелей нефти, которая загружена на танкеры и хранится в резервуарах. Сейчас ее невозможно отгрузить из-за экспортной блокады, введенной главой Белого дома Дональдом Трампом с середины декабря прошлого года.

Ранее газета Politico сообщила, что США выдвинули четыре требования новой главе Венесуэлы Делси Родригес. По данным издания, Вашингтон потребовал от исполняющей обязанности лидера республики усилить борьбу с наркотрафиком. Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы политик выслала из страны «враждебных агентов», а также прекратила поставки нефти противникам Соединенных Штатов.

