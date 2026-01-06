Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:29, 6 января 2026Мир

США выдвинули четыре требования новой главе Венесуэлы

Politico: США потребовали от Родригес прекратить поставки нефти их противникам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tian Rui / Globallookpress.com

США потребовали от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес усилить борьбу с наркотрафиком. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Помимо этого, Вашингтон хочет, чтобы Родригес выслала из страны иранских, кубинских и других «враждебных агентов», а также прекратила поставки нефти противникам США. Кроме того, американские власти ждут от нее содействия в проведении свободных выборов в Венесуэле.

Накануне, 5 января, Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о стрельбе рядом с президентским дворцом в Венесуэле

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В российском регионе после падения беспилотника загорелся промышленный объект

    В США заявили о разгроме НАТО Россией

    Американский военный рассказал о скорой отставке лидеров трех европейских стран

    США выдвинули четыре требования новой главе Венесуэлы

    Российских водителей предупредили о новом штрафе с 9 января

    В США оценили возможности России выиграть конфликт

    В российском городе из-за падения обломка беспилотника погиб человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok