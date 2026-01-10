Трамп отказался захватывать Путина

Трамп заявил, что США не будут проводить операцию по захвату Путина

США не будут захватывать президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, трансляция размещена на YouTube-канале Белого дома.

Один из репортеров поинтересовался у Трампа, рассматривает ли он возможность подобной операции. «Я не думаю, что это будет необходимо», — ответил президент.

Он также подчеркнул, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. «Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», — сказал он.

