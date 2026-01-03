Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:35, 3 января 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал события в Венесуэле

Зеленский прокомментировал захват президента Венесуэлы Мадуро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными. Свою позицию он высказал во время общения с журналистами, передает издание «Страна».

«Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. Он отмечал, что украинский лидер «проделал ужасную работу». В ответ Зеленский рассказал, что обижался бы на Трампа, если бы действительно был диктатором, а так для него это просто слова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Раде предложили вынести только один вопрос на референдум

    Главе нацразведки США припомнили одно высказывание на фоне операции в Венесуэле

    Трамп рассказал о цели установления контроля над Венесуэлой

    Стало известно о вылетевшем самолете с Мадуро

    Вице-президент Венесуэлы ответила на угрозы Трампа

    Собянин сообщил об отражении атаки пяти украинских БПЛА на Москву

    Зеленский прокомментировал события в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok