Зеленский прокомментировал события в Венесуэле

Зеленский прокомментировал захват президента Венесуэлы Мадуро

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными. Свою позицию он высказал во время общения с журналистами, передает издание «Страна».

«Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. Он отмечал, что украинский лидер «проделал ужасную работу». В ответ Зеленский рассказал, что обижался бы на Трампа, если бы действительно был диктатором, а так для него это просто слова.