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05:07, 20 февраля 2025Мир

«Комик и диктатор без выборов». Трамп раскрыл свое отношение к Зеленскому

Трамп заявил, что Зеленский отказывается от выборов на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский является диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что Зеленский «проделал ужасную работу». По его словам, лидер Украины разрушил страну в результате своей собственной политики и позиции по вооруженному конфликту.

Будучи диктатором без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы с Россией успешно ведем переговоры о прекращении войны

Дональд Трамппрезидент США

Также Трамп назвал Зеленского «имевшим скромный успех комиком». «Подумайте только, он уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть», — указал глава Белого дома. Политик отметил, что Зеленский не имеет высокого уровня поддержки в обществе, а его рейтинг не превышает четырех процентов.

В Киеве ответили Трампу

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак позднее заявил, что Киев рассчитывает на продолжение американской военной и экономической помощи, несмотря на критику со стороны Трампа. Он обвинил Россию в том, что она «всегда манипулирует информацией, пытается посеять раскол, врать, чтобы поссорить нас между собой». Он также высказал пожелание, чтобы впредь США оставались на стороне «правды и справедливости и соблюдали принцип "ничего об Украине без Украины"».

Сам Зеленский в ответ на слова Трампа заявил, что утверждения о его низкой поддержке населением являются дезинформацией. Он подчеркнул, что, по данным Киевского международного института социологии, его рейтинг составляет 57 процентов.

После этого Трамп раскркитиковал это высказывание. «Он занимает низкие позиции в реальных украинских опросах. (...) Кто-то сказал: "О нет, его опросы хороши". Да перестаньте! Каждый город в руинах. Они выглядят как площадка для сноса, все до единого», — заявил американский лидер.

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Американский миллиардер Илон Маск согласился с Трампом. «Раз Зеленский такой популярный, тогда он должен быть просто в восторге от идеи проведения выборов!» — иронично отметил бизнесмен.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский высказал мнение, что Трамп выдал Зеленскому черную метку, заявив о низком уровне поддержки украинского лидера жителями его страны. Он назвал Зеленского «кровавым клоуном», чей проект «вечная война» подходит к концу.

В Европе заступились за Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на критику Трампа в адрес Зеленского. «Просто неправильно и опасно лишать Зеленского демократической легитимности», — написал политик в соцсети X. Он подчеркнул, что проведение выборов в республике возможно только после завершения конфликта. Кроме того, Шольц считает, что политика Зеленского по истечению срока полномочий «соответствует требованиям Конституции и избирательного законодательства».

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Британский премьер-министр Кир Стармер также поддержал Зеленского. Он высказался против проведения выборов на Украине во время конфликта, подчеркнув, что отказ от проведения голосования «совершенно разумен», а также выразил поддержку Зеленскому как «демократически избранному лидеру» страны.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил категоричность Трампа. «Если бы еще три месяца назад мне сказали, что это слова президента США, я бы громко рассмеялся. Дональд Трамп прав на 200 процентов. [Зеленский] — обанкротившийся клоун...» — резюмировал Медведев.

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