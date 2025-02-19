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19:23, 19 февраля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о выдаче Зеленскому Трампом черной метки

Нардеп Дубинский: Трамп выдал Зеленскому черную метку
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент США Дональд Трамп выдал президенту Украины Владимиру Зеленскому черную метку, заявив о низком уровне поддержке украинского лидера жителями его страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он назвал Зеленского «кровавым клоуном», чей проект «вечная война» подходит к концу. По словам Дубинского, украинский лидер в отчаянии, как и политики из Демократической партии США вместе с главами стран Евросоюза. Депутат заключил, что теперь переизбрание Зеленского — это вопрос его личного имиджа.

Он подытожил, что ранее предупреждал политиков, что они «доиграются», фабрикуя уголовные дела против Трампа с целью фальсификации «русского следа» в его избирательной кампании 2020-го года.

Ранее Дубинский рассказал о поиске Зеленским «нового хозяина». По словам политика, Зеленский жалуется, что президент США Дональд Трамп «смотрит косо», а Европа устала от «исторического долга перед украинским народом».

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