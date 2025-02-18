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21:48, 18 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о поиске Зеленским «нового хозяина»

Депутат Рады Дубинский: Зеленский ищет себе нового хозяина и заигрывает с Китаем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский ищет себе нового хозяина и стал заигрывать с Китаем, заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам политика, Зеленский жалуется, что президент США Дональд Трамп «смотрит косо», а Европа устала от «исторического долга перед украинским народом».

«И тут — великая идея: давайте попросим у Китая гарантии безопасности», — добавил Дубинский. По мнению депутата, украинский лидер потерял чувство реальности.

Ранее Зеленский заявил, что Китай может принять участие в переговорах по Украине, если будет готов взять на себя ответственность за гарантии безопасности и помощи для Киева, а также оказывать давление на Россию.

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