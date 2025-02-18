В Раде заявили о поиске Зеленским «нового хозяина»

Украинский президент Владимир Зеленский ищет себе нового хозяина и стал заигрывать с Китаем, заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Об этом он написал в Telegram-канале.
По словам политика, Зеленский жалуется, что президент США Дональд Трамп «смотрит косо», а Европа устала от «исторического долга перед украинским народом».
«И тут — великая идея: давайте попросим у Китая гарантии безопасности», — добавил Дубинский. По мнению депутата, украинский лидер потерял чувство реальности.
Ранее Зеленский заявил, что Китай может принять участие в переговорах по Украине, если будет готов взять на себя ответственность за гарантии безопасности и помощи для Киева, а также оказывать давление на Россию.