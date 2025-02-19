Шольц отреагировал на слова Трампа о Зеленском

Канцлер ФРГ Шольц назвал опасными слова Трампа о диктатуре Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на критику американского президента Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. На эту тему он высказался в соцсети X.

«Просто неправильно и опасно лишать Зеленского демократической легитимности», — написал политик, комментируя слова Трампа о диктатуре Зеленского.

Он подчеркнул, что проведение выборов в республике возможно только после завершения конфликта. Кроме того, как утверждает Шольц, политика Зеленского по истечению срока полномочий «соответствует требованиям Конституции и избирательного законодательства».

Ранее Трамп выступил за проведение выборов на Украине. По его словам, действующий президент имеет низкий рейтинг, который не превышает четырех процентов.

В свою очередь Зеленский заявил, что слова Трампа являются дезинформацией. Он пояснил, что не комментирует свой рейтинг, так как такие действия свидетельствуют о том, что в стране «идут политические соревнования», а на Украине «такого нет».