Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 19 февраля 2025Мир

Шольц отреагировал на слова Трампа о Зеленском

Канцлер ФРГ Шольц назвал опасными слова Трампа о диктатуре Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на критику американского президента Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. На эту тему он высказался в соцсети X.

«Просто неправильно и опасно лишать Зеленского демократической легитимности», — написал политик, комментируя слова Трампа о диктатуре Зеленского.

Он подчеркнул, что проведение выборов в республике возможно только после завершения конфликта. Кроме того, как утверждает Шольц, политика Зеленского по истечению срока полномочий «соответствует требованиям Конституции и избирательного законодательства».

Ранее Трамп выступил за проведение выборов на Украине. По его словам, действующий президент имеет низкий рейтинг, который не превышает четырех процентов.

В свою очередь Зеленский заявил, что слова Трампа являются дезинформацией. Он пояснил, что не комментирует свой рейтинг, так как такие действия свидетельствуют о том, что в стране «идут политические соревнования», а на Украине «такого нет».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал рассказал о директивах в начале СВО

      Премьер Словакии обвинил ЕС в лицемерии из-за Украины

      В Москве загорелся Институт вычислительной техники

      Депутат рассказал о толпе избивших бойца СВО мигрантов

      Шольц отреагировал на слова Трампа о Зеленском

      Зеленский записал обращение впервые за неделю

      Российский полковник предрек судьбу Зеленского после переговоров

      В Польше изменили мнение об отправке военных на Украину

      Одесса подверглась ракетному обстрелу

      В НАТО испугались возможного требования Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше