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19:11, 19 февраля 2025Бывший СССР

На Украине ответили на критику Трампа о нежелании вести переговоры

Глава офиса президента Украины Ермак: Рассчитываем на продолжение помощи от США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украина рассчитывает на продолжение американской военной и экономической помощи, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом написал в своем официальном Telegram-канале глава офиса президента страны Андрей Ермак.

По его словам, украинские дипломаты уже донесли эту мысль до спецпредставителя американского президента Кита Келлога, который 19 февраля находится с визитом в Киеве.

«Россия всегда манипулирует информацией, пытается посеять раскол, врать, чтобы поссорить нас между собой. Принцип ничего об Украине без Украины — ключевой», — написал Ермак.

Он также высказал пожелание, чтобы впредь США оставались на стороне «правды и справедливости». «А она за нами», — заключил чиновник.

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