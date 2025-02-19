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19:02, 19 февраля 2025Мир

Трамп назвал Зеленского диктатором

Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил в нежелании проводить выборы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский является диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Будучи диктатором без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, что, по общему признанию, может сделать только "ТРАМП"», — написал глава государства.

При этом Трамп добавил, что Зеленский «проделал ужасную работу». По его словам, лидер Украины разрушил страну в результате своей собственной политики и позиции по вооруженному конфликту.

Ранее президент России Владимир Путин подвел итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. В частности, он рассказал, что высоко оценивает состоявшийся диалог и считает успехом согласие по возобновлению работы дипломатических ведомств и восстановлению их штата.

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