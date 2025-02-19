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18:06, 19 февраля 2025Мир

Путин подвел итоги переговоров с США в Эр-Рияде. Что он сказал о встрече с Трампом и об истерике властей Украины?

Путин назвал неуместной истерику из-за отсутствия Киева на встрече в Эр-Рияде
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подвел итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. В частности, он рассказал о планах личной встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также высказался об «истерике» властей Украины, назвав ее совершенно неуместной.

Я оцениваю их высоко. Результат есть. Мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств

Владимир Путинпрезидент России

Путину рассказали, что с американской стороны были совсем другие люди, открытые для переговорного процесса без предвзятости, «без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом». Глава государства добавил, что Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с Соединенными Штатами по направлениям, где существует взаимный интерес, — в том числе по Ближнему Востоку.

Он также раскритиковал практику выдворения дипломатов из США и России. По словам Путина, если это продолжится, в посольствах будут работать одни уборщицы.

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / AP

Путин высказался, что с удовольствием встретится с Трампом

Он отметил, что желание взаимно. Вместе с тем российский лидер указал, что встреча должна быть тщательно подготовлена по ряду ключевых вопросов, в том числе по вопросу Украины.

Но мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы просто чай и кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России

Владимир Путинпрезидент России

Путин при этом не стал обозначать конкретных сроков встречи. Он также добавил, что посредники в диалоге между Россией и США не нужны.

Россия готова вернуться к переговорам по Украине

«Я уже сто раз об этом сказал: хотят — пожалуйста, пусть ведут эти переговоры. И мы будем готовы вернуться за стол переговоров», — заявил Путин. В этой связи он подчеркнул, что Москва не отказывалась от диалога с Европой или Киевом, а контакты прекратили именно они.

Кроме того, Путин отметил, что у Европы нет оснований для негативной реакции на встречу России и США. Глава государства указал, что по украинскому урегулированию США работают со своими европейскими союзниками и все с ними обсуждают. Помимо прочего, Трамп в ходе телефонного разговора сказал Путину, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. «Никто Украину из этого процесса не исключает», — заметил президент.

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Путин добавил, что истерика Киева по поводу отсутствия за столом российско-американских переговоров неуместна — у Москвы и Вашингтона есть двусторонние темы для обсуждения. В частности, нужно решить вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, его срок истекает через год.

МИД России заявил о движении к нормализации отношений с США

Оценивая результаты переговоров в Эр-Рияде, глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что движение к нормализации отношений Москвы и Вашингтона началось. По словам министра, стороны выразили готовность не только решать сообща украинский кризис, но и налаживать партнерство в торгово-экономической сфере.

Лавров добавил, что национальные интересы России и США никогда не совпадут полностью, но там, где это все же происходит, нужно делать все, чтобы «извлечь из этого максимум взаимной выгоды».

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