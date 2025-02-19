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16:54, 19 февраля 2025Мир

Путин оценил переговоры России и США в Саудовской Аравии

Путин высоко оценил переговоры России и США в Саудовской Аравии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высоко оценил переговоры российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Мне доложили, [переговоры с представителями США] я оцениваю высоко, результат есть», — отметил российский лидер.

18 февраля российская и американская делегации впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президента Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.

По итогам переговоров глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговор был очень полезным, поскольку стороны слушали и слышали друг друга.

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