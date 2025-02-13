Путин официально созвонился с Трампом. Как на это отреагировали в России и когда ждать конца боевых действий на Украине?

Медведев заявил, что разговор Путина и Трампа важен для мира сам по себе

Президент России Владимир Путин 12 февраля провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Особое внимание главы государств уделили урегулированию ситуации на Украине, а также обсудили ближневосточную повестку, ядерную программу Ирана и развитие двусторонних экономических связей. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву. «Лента.ру» собрала реакции российских экспертов, политиков и политологов на переговоры двух лидеров.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что разговор Путина и Трампа важен для мира сам по себе. По его словам, из-за желания предыдущей администрации США наказать и унизить Россию мир балансировал на грани Апокалипсиса. Теперь американские элиты должны понять ценность контактов и консультаций, поскольку попытки нанести Москве стратегическое поражение могут быть для них опасными, констатировал зампред Совбеза.

«И чем быстрее это осознают наши противники, тем лучше. Ну а если не осознают, то все вернется на круги своя. Ядерные часы Судного дня продолжат свой неумолимый ход к полуночи. И тогда уж точно появится "конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть"», — процитировал Новый Завет Медведев.

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, в свою очередь, назвал начавшийся диалог Москвы и Вашингтона «переходом в состояние нормальности».

То, что натворили [экс-президент США Джо] Байден и его команда, — они разрушили все, что складывалось десятилетиями между нашими странами, они угробили почти все механизмы. Сейчас есть надежда на то, что через какое-то время мы сможем выйти к состоянию нормальности Андрей Климов зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Когда закончатся боевые действия на Украине

В ходе разговора Путин и Трамп согласились, что долгосрочное урегулирование ситуации на Украине может быть достигнуто мирными переговорами. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что любой диалог — лучше, чем его отсутствие. Но, по его словам, в первую очередь завершению конфликта будут способствовать успехи Вооруженных сил (ВС) России в зоне спецоперации. «Это самый основной фактор, все остальное — прилагательные», — сказал он.

Похожее мнение выразил и научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин. Он считает, что Москву дипломатическое решение устроит, только если оно будет расцениваться как победа, а также устранит первопричины конфликта. Тренин выразил надежду, что начавшийся диалог позволит достичь целей специальной военной операции (СВО), но подчеркнул, что конечный результат все равно будет зависеть от ситуации на поле боя.

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Вместе с тем политолог Сергей Марков заявил, что после разговора Путина с Трампом появилась реальная надежда на окончание конфликта в 2025 году. В свою очередь, эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов, подчеркнул, что для начала придется провести работу по поиску точек соприкосновения, и вопрос Украины хоть и станет центральным, но его дополнят темы палестино-израильского конфликта и ситуация в Северо-Восточной Азии.

То, что мы сегодня видим на российско-американском треке, говорит о том, что Трамп стремится завершить конфликт, который отвлекает от гораздо более важных дел, и в большей степени сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе — на Китае Андрей Кортунов эксперт международного клуба «Валдай»

Журналистка Ксения Собчак заявила, что президент США сделал уже несколько реальных шагов навстречу Москве и завершению СВО. «Как давно, при каком американском президенте вы слышали такую риторику в адрес США от Путина? А наоборот? Сто процентов не будет все гладко, это понятно. Как и то, что никакого "обмена территориями» не случится, Путин никогда не сдаст назад, тем более публично", — написала она.

Как разговор Путина и Трампа повлияет на отношения России и США

Сенатор Совфеда Константин Косачев считает, что начавшийся диалог Путина и Трампа заложил основу для дальнейших контактов. Однако он уверен, что из-за накопившихся проблем до прорывов в отношениях двух стран еще далеко. Политик подчеркнул, что теперь все внимание устремлено на предстоящую личную встречу лидеров, и на то, насколько качественно ее удастся подготовить. «Ситуация, что называется, без права на ошибку для обеих сторон, — сказал он. — Ошибки останутся на совести украинских и европейских политиков, спровоцировавших текущий конфликт».

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Член Совфеда Алексей Пушков считает, что состоявшиеся 12 февраля переговоры президентов России и США войдут в историю мировой политики и дипломатии. По его мнению, теперь в странах Европы начнутся срочные консультации о том, как сорвать диалог Москвы и Вашингтона.

«Это еще не прорыв, но, возможно, первый шаг к нему. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам», — написал сенатор, подчеркнув, что наметившиеся переговоры будут сложными.

Стоит ли ждать прорыва антироссийской блокады Запада

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал телефонный разговор Путина и Трампа прорывом антироссийской блокады Запада, запустившим разморозку российско-американских официальных контактов. При этом он считает, что говорить о серьезных сдвигах в отношениях России и США пока рано из-за «тяжелого наследия администрации Байдена».

«Но путь по выходу из тупика и поднятия траектории двусторонних отношений с низших отметок был четко обозначен главами двух государств. Это, прежде всего, про роль и масштаб личностей в истории. Ключевое — нацеленность на совместную работу и здравый смысл», — отметил парламентарий.