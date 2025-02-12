В России высказались об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Сенатор Климов назвал неудивительным решение Путина и Трампа провести встречу

Решение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу было ожидаемым и связано с рациональным подходом нового американского лидера к внешней политике, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался об ожиданиях от грядущей встречи глав государств.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Москву. «Президент России пригласил президента США посетить Москву», — сообщил представитель Кремля.

«Путин и Трамп знакомы друг с другом, у них есть опыт отношений, опыт серьезный. Эти отношения, которые продолжались в течение первого срока Трампа, Трамп раньше бывал в Москве. У Трампа нет той русофобии, которая была у его предшественников. Он очень рациональный человек, то есть он действует не в соответствии с какими-то идеологическими догмами, а с учетом более-менее реальной обстановки, поскольку он пришел из бизнеса, причем из бизнеса очень специфического», — объяснил Климов.

Это переход в состояние нормальности. (...) То, что натворили [экс-президент США Джо] Байден и его команда, — они разрушили все, что складывалось десятилетиями между нашими странами, они угробили почти все механизмы. Сейчас есть надежда на то, что через какое-то время мы сможем выйти к состоянию нормальности. Не к счастливому будущему, я не идеалист, а именно к состоянию нормальности Андрей Климов зампред комитета Совета Федерации по международным делам

При этом сенатор назвал неудивительным решение двух лидеров провести личную встречу. «Лично я сильно не сомневался, что через какое-то время после победы Трампа состоится разговор. (...) Можно только порадоваться тому, что нынешние хозяева Белого дома не чураются нормального ведения дел, а нормальное ведение дел предполагает общение лидеров по крайней мере таких великих и мощных сверхдержав», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Песков также подтвердил эту информацию. По словам пресс-секретаря российского лидера, переговоры длились полтора часа. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров. Российский лидер выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве.