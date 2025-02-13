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09:27, 13 февраля 2025Россия

Медведев назвал разговор Трампа и Путина важным для всего мира

Медведев назвал телефонный разговор Путина и Трампа очень важным
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа очень важен для мира. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, при предыдущем президенте США Джо Байдене все контакты американской и российской сторон были «свернуты» и мир оказался на грани апокалипсиса. «Почему так случилось? Да просто в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром», — написал Медведев.

Он отметил, что, если США так и не осознают необходимость диалога с Россией, угроза для мира станет еще острее. «Контакты и консультации гораздо ценнее надувания щек и желания нанести стратегическое поражение такой стране, как Россия. Это чрезвычайно опасно в принципе, поскольку поставить нас на колени невозможно», — подчеркнул зампред.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 12 февраля. Беседа продлилась почти полтора часа. В частности, обсуждалась тема урегулирования на Украине. Также по итогам диалога американского лидера пригласили в Москву.

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