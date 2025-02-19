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13:43, 19 февраля 2025Мир

Лавров высказался о совпадении интересов России и США

Лавров: Национальные интересы США и России никогда полностью не совпадут
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Российские и американские национальные интересы никогда не совпадут полностью, но при совпадении страны должны максимально извлекать взаимную выгоду. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Национальные интересы России и США никогда не совпадут полностью, по большей части они расходятся по отдельным направлениям, которые являются важными для каждой страны. Но там, где они совпадают, надо делать все, чтобы извлечь из этого максимум взаимной выгоды», — подчеркнул дипломат.

Лавров также привел слова госсекретаря США Марко Рубио, который на переговорах в Эр-Рияде заявил о том, что расхождение национальных интересов Москвы и Вашингтона не должны приводить к конфронтации, которая «пагубна для других государств мира».

Ранее МИД России опубликовал заявление по итогам переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Сообщается, что стороны согласились возобновить коммуникацию и по разным международным вопросам, «учитывая особую ответственность стран как ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН».

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