Россия обсудила с США первопричины конфликта на Украине

МИД: Россия на переговорах с США обсудила первопричины конфликта на Украине

Российская делегация обсудила важность устранения первопричин конфликта на Украине во время проведения переговоров с американскими представителями. Об этом сообщается в заявлении МИД России, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Со стороны России подчеркнута необходимость устранения первопричин украинского конфликта, создания условий для прочного и долгосрочного мира, обеспечения безопасности и законных интересов всех стран региона. Также стороны договорились продолжить совместную работу по этому вопросу по линии спецпредставителей, которые будут определены в скором времени», — отмечается в публикации.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что представители России и США согласились возобновить коммуникацию и по другим международным вопросам, учитывая особую ответственность стран как ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН. Кроме того, стороны выразили заинтересованность в продолжении совместной работы по подготовке встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.