Лавров рассказал о движении к нормализации отношений с США

Лавров: движение к нормализации отношений России и США началось

Движение к нормализации отношений Москвы и Вашингтона началось. Так результаты российско-американских переговоров в Эр-Рияде прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Движение к нормализации отношений на всех направлениях начинается. Есть, по крайней мере, готовность, декларированная готовность это движение начать», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, стороны выразили готовность не только решать сообща украинский кризис, но и налаживать партнерство России и США в торгово-экономической сфере.

18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Москву представили Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны США на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф.