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19:11, 19 февраля 2025Мир

Трамп назвал Зеленского имевшим скромный успех комиком

Трамп: Зеленский как имевший скромный успех комик не мог победить в конфликте
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tatyana Dzhafarova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский как «имевший скромный успех комик» не мог победить в вооруженном конфликте, однако он отказывается признавать этот факт. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Подумайте только, скромно успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но на которую он без США и “ТРАМПА” никогда не сможет пойти», — написал глава государства.

Трамп также указал, что Зеленский не имеет высокого уровня поддержки в обществе и сам признает, что многие из потраченных США средств исчезли по неизвестным причинам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговорный процесс о разрешении военного конфликта с Украиной будет проходить при ее непосредственном участии. По словам российского лидера, он, в частности, обсуждал этот вопрос во время телефонной беседы с Трампом.

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