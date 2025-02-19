Путин ответил на вопрос об участии Украины в переговорах о мире

Президент России Путин заявил, что Украину не исключают из переговоров о мире

Переговорный процесс о разрешении военного конфликта с Украиной будет проходить при ее непосредственном участии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова цитирует РИА Новости.

По словам российского лидера, он, в частности, обсуждал этот вопрос во время телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом.

«Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры президента Путина и Трампа могут состояться до конца февраля. По его словам, для организации переговорного процесса лидеров России и США требуется время, а также определенная подготовка по линии внешнеполитических ведомств.