В Кремле раскрыли примерные сроки встречи Путина и Трампа

Песков: Переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут состояться до конца февраля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«[В конце февраля] может быть [встреча], а может и не быть», — сказал он.

По словам представителя Кремля, для организации переговорного процесса лидеров России и США требуется время, а также определенная подготовка по линии Министерства иностранных дел.

Ранее стало известно, что российская и американская делегации в ходе переговоров в Эр-Рияде могли согласовать проведение саммита с участием Путина и Трампа в Саудовской Аравии. Встреча может состояться уже на следующей неделе.