Медведев оценил заявление Трампа о Зеленском

Медведев на 200% согласился с мнением Трампа о Зеленском

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с мнением президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском. Об этом он написал в соцсети X.

Политик отреагировал на предупреждение главы Белого дома, что «диктатору без выборов, Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны». «Если бы еще три месяца назад мне сказали, что это слова президента США, я бы громко рассмеялся. Дональд Трамп прав на 200 процентов. [Зеленский] — обанкротившийся клоун...» — указал Медведев.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну с Россией. Он также обвинил «не особо успешного некогда комика» в желании извлечь выгоду из предоставленной Киеву помощи.