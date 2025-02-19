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22:28, 19 февраля 2025Россия

Медведев оценил заявление Трампа о Зеленском

Медведев на 200% согласился с мнением Трампа о Зеленском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с мнением президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском. Об этом он написал в соцсети X.

Политик отреагировал на предупреждение главы Белого дома, что «диктатору без выборов, Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны». «Если бы еще три месяца назад мне сказали, что это слова президента США, я бы громко рассмеялся. Дональд Трамп прав на 200 процентов. [Зеленский] — обанкротившийся клоун...» — указал Медведев.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну с Россией. Он также обвинил «не особо успешного некогда комика» в желании извлечь выгоду из предоставленной Киеву помощи.

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