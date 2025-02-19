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19:05, 19 февраля 2025Мир

Трамп обвинил Зеленского во втягивании США в войну с России

Трамп: Зеленский втянул США в войну с Россией, которую нельзя было выиграть
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский втянул США в войну с Россией, которую нельзя было выиграть. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Не особо успешный некогда комик Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть (...) но при этом без США и “Трампа” он никогда не сможет ничего сделать, чтобы все уладить. США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и ей деньги гарантированы, в то время как наша страна ничего не получит взамен», — отметил американский лидер.

По мнению Трампа, Зеленский стремится лишь извлечь выгоду из предоставленной Украине помощи, пытаясь сохранить продолжение финансирования.

Ранее Трамп назвал Зеленского диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. По его словам, лидер республики разрушил Украину в результате своей собственной политики и позиции по вооруженному конфликту.

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