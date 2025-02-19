Путин оценил заявления Зеленского о переговорах России и США

Путин: Истерика Киева об отсутствии на переговорах России и США неуместна

Истерика властей Украины об отсутствии на переговорах России и США в Саудовской Аравии неуместна. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Зачем истерить-то? Истерика неуместна», — подчеркнул российский лидер.

Путин оценил заявления президента Украины Владимира Зеленского о переговорах России и США в Эр-Рияде и подчеркнул, что в ходе обсуждения затрагивались прежде всего вопросы двусторонних отношений. Президент России задался вопросом о желании Киева быть посредником между Москвой и Вашингтоном в дискуссиях по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений и предположил, что украинскому руководству это не нужно.

Ранее Путин заявил о пересечении российскими бойцами границы с Украиной в Курской области. Глава государства сообщил об этом во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.