Трамп отверг утверждения о неточности данных о низком рейтинге Зеленского

Глава США Дональд Трамп резко ответил на заявления украинских властей о том, что его данные о низком рейтинге президента Владимира Зеленского неточны. Политик отверг утверждения Киева во время выступления на инвестиционном форуме в Майами.

Американский лидер вновь напомнил об отказе Зеленского проводить выборы на Украине. «Он занимает низкие позиции в реальных украинских опросах. (...) Кто-то сказал: "О нет, его опросы хороши". Да перестаньте! Каждый город в руинах. Они выглядят как площадка для сноса, все до единого», — заявил Трамп.

Он отметил, что Зеленский смог обвести вокруг пальца лишь бывшего президента США Джо Байдена. «Диктатору без выборов, Зеленскому, лучше действовать быстрее. У него не останется страны», — подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что состояние Владимира Зеленского вызывает беспокойство — он выглядит так, будто находится под действием тяжелых наркотиков. Приглашенный гость эфира, юрист Боб Амстердам добавил, что странности в поведении украинского президента замечают по всему миру, в том числе на самой Украине.