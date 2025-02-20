Такер Карлсон: Зеленский выглядит так, будто находится под действием наркотиков

Состояние президента Украины Владимира Зеленского вызывает беспокойство — он выглядит так, будто находится под действием тяжелых наркотиков. Такое мнение на трансляции в соцсети Х выразил американский журналист Такер Карлсон.

Приглашенный гость эфира, юрист Боб Амстердам добавил, что странности в поведении украинского президента замечают по всему миру, в том числе на самой Украине. Он также отметил, что они могут быть связаны с действием наркотических веществ.

«Просто смотришь на него и думаешь — с ним явно что-то не так. Состояние Зеленского прекрасно сочетается с новым уровнем украинской пропаганды, когда даже мысль о заключении мира считается преступной», — отметили участники эфира.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила странность в поведении Зеленского на Мюнхенской конференции. К посту прикрепили видео, где Зеленский слушает вопросы журналистов и параллельно делает неестественные движения: дергает руками и плечами, поводит бровями, часто и непонятно меняет выражение лица. «Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?» — написала дипломат.