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00:28, 20 февраля 2025Мир

Британский премьер поддержал Зеленского после упреков Трампа

Премьер Британии Стармер поддержал Зеленского после критики Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Британский премьер-министр Кир Стармер поддержал Владимира Зеленского после упреков в его адрес со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса премьера.

Политики провели телефонный разговор, в ходе которого Стармер высказался против проведения выборов на Украине во время конфликта. Он подчеркнул, что отказ от выборов «совершенно разумен», а также выразил поддержку Зеленскому как «демократически избранному лидеру» страны.

Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». Он обвинил политика в развале собственной страны и нежелании договариваться о мире. За Зеленского заступились немецкий канцлер Олаф Шольц и чешский президент Петр Павел.

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