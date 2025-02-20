Британский премьер поддержал Зеленского после упреков Трампа

Премьер Британии Стармер поддержал Зеленского после критики Трампа

Британский премьер-министр Кир Стармер поддержал Владимира Зеленского после упреков в его адрес со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса премьера.

Политики провели телефонный разговор, в ходе которого Стармер высказался против проведения выборов на Украине во время конфликта. Он подчеркнул, что отказ от выборов «совершенно разумен», а также выразил поддержку Зеленскому как «демократически избранному лидеру» страны.

Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». Он обвинил политика в развале собственной страны и нежелании договариваться о мире. За Зеленского заступились немецкий канцлер Олаф Шольц и чешский президент Петр Павел.