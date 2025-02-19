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23:57, 19 февраля 2025Мир

Президент Чехии заступился за Зеленского после критики Трампа

Президент Чехии Павел назвал заявление Трампа о диктатуре Зеленского цинизмом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Чешский президент Петр Павел раскритиковал высказывание американского лидера Дональда Трампа, назвавшего главу Украины Владимира Зеленского диктатором. На своей странице в соцсети X он упрекнул политика в цинизме.

«Какую ценность имели бы выборы, проведенные в стране, которая уже три года обороняется от агрессии соседней ядерной державы?» — задался он вопросом.

Ранее за украинского президента заступился немецкий канцлер Олаф Шольц. Он отметил, что «лишать Зеленского демократической легитимности опасно и неправильно».

Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну с Россией. Он также обвинил политика в желании извлечь выгоду из предоставленной помощи и назвал его диктатором.

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