Маск сыронизировал над словами Зеленского о высоком уровне поддержки

Маск: Если у Зеленского высокий уровень поддержки, то пусть проведет выборы

Если у президента Украины Владимира Зеленского такой высокий уровень поддержки населения, то пусть он проведет выборы в собственной стране. Таким образом американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в социальной сети Х слова украинского лидера о своем рейтинге.

«Тогда он [Зеленский] должен быть просто в восторге от идеи проведения выборов, раз он такой популярный!» — иронично отметил Маск.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею о необходимости проведения выборов на Украине. По его словам, действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четырех процентов.

В ответ на это Зеленский заявил, что слова главы Белого дома о его низкой поддержке населением являются дезинформацией. Он подчеркнул, что, по данным Киевского международного института социологии, его рейтинг составляет 57 процентов.