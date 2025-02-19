Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 19 февраля 2025Мир

Маск сыронизировал над словами Зеленского о высоком уровне поддержки

Маск: Если у Зеленского высокий уровень поддержки, то пусть проведет выборы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Если у президента Украины Владимира Зеленского такой высокий уровень поддержки населения, то пусть он проведет выборы в собственной стране. Таким образом американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в социальной сети Х слова украинского лидера о своем рейтинге.

«Тогда он [Зеленский] должен быть просто в восторге от идеи проведения выборов, раз он такой популярный!» — иронично отметил Маск.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею о необходимости проведения выборов на Украине. По его словам, действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четырех процентов.

В ответ на это Зеленский заявил, что слова главы Белого дома о его низкой поддержке населением являются дезинформацией. Он подчеркнул, что, по данным Киевского международного института социологии, его рейтинг составляет 57 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал рассказал о директивах в начале СВО

      В России предложили оценивать репродуктивное здоровье у детей с 13 лет

      В Абхазии временно перестали выдавать паспорта

      В Раде обрушились с критикой на Зеленского

      В США оценили шансы на достижение мирного соглашения по Украине

      Тренер сборной России по биатлону счел подопечных неспособными бороться за медали ЧМ

      Зеленского предупредили об отсутствии терпения у Трампа

      США напрямую проинформировали о переговорах с Россией одну страну Европы

      В США признали провал попыток ослабить Россию с помощью санкций

      Российская актриса жестко раскритиковала фильм «Анора»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше