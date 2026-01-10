Трамп снова заговорил о разочаровании в Путине

Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренность об урегулировании конфликта на Украине в конечном счете можно будет достичь, однако упомянул о своем разочаровании в главе российского государства Владимире Путине. Об этом президент США заявил, общаясь с руководителями нефтегазовых компаний страны.

В своей речи политик заявил о сожалении в темпах урегулирования конфликта на Украине. «Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — указал Трамп.

Говоря об отношениях с президентом России, глава Белого дома подчеркнул, что они всегда отлично складывались, однако сказал, что имеет некую долю разочарованности. «Мне нравится Россия. Я люблю народ Китая. Я люблю народ России. У меня получается очень хорошо ладить с президентом Путиным, но я очень им разочарован», — уточнил президент США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не будут проводить операцию по захвату Владимира Путина. Один из репортеров поинтересовался у политика, рассматривает ли он возможность подобной операции. «Я не думаю, что это будет необходимо», — ответил Трамп.

В рамках той же встречи лидер США выразил опасения из-за возможного влияния России на Гренландию. По его мнению, если остров не будет под контролем Вашингтона, то там появятся РФ или Китай, а эта развязка событий неприемлема для Америки.