Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:01, 10 января 2026Мир

Трамп снова заговорил о разочаровании в Путине

Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренность об урегулировании конфликта на Украине в конечном счете можно будет достичь, однако упомянул о своем разочаровании в главе российского государства Владимире Путине. Об этом президент США заявил, общаясь с руководителями нефтегазовых компаний страны.

В своей речи политик заявил о сожалении в темпах урегулирования конфликта на Украине. «Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — указал Трамп.

Говоря об отношениях с президентом России, глава Белого дома подчеркнул, что они всегда отлично складывались, однако сказал, что имеет некую долю разочарованности. «Мне нравится Россия. Я люблю народ Китая. Я люблю народ России. У меня получается очень хорошо ладить с президентом Путиным, но я очень им разочарован», — уточнил президент США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не будут проводить операцию по захвату Владимира Путина. Один из репортеров поинтересовался у политика, рассматривает ли он возможность подобной операции. «Я не думаю, что это будет необходимо», — ответил Трамп.

В рамках той же встречи лидер США выразил опасения из-за возможного влияния России на Гренландию. По его мнению, если остров не будет под контролем Вашингтона, то там появятся РФ или Китай, а эта развязка событий неприемлема для Америки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей Киева призвали покинуть город. Украинская столица осталась без света и тепла после удара возмездия

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    Трамп рассказал о своих корнях

    Трамп захотел получить несколько Нобелевских премий

    Трамп снова заговорил о разочаровании в Путине

    Внук Пугачевой рассказал о нарушении работы мозга

    Вэнс помог Трампу включить микрофон

    Трамп высмеял права Дании на Гренландию

    Трамп высказался о продаже нефти России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok