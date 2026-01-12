Реклама

Трамп высмеял обороноспособность Гренландии

Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек. Его слова приводятся на странице Белого дома Rapid Response в социальной сети X.

«Вы знаете, из чего состоит их оборона? Из двух собачьих упряжек. Тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», — сказал американский лидер.

Ранее глава Белого дома заявил, что США так или иначе получат Гренландию.

До этого экс-президент Франции и действующий депутат Национального собрания Франсуа Олланд допустил распад НАТО в случае вторжения США в Гренландию.

