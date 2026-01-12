Трамп высмеял обороноспособность Гренландии

Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек

Президент США Дональд Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек. Его слова приводятся на странице Белого дома Rapid Response в социальной сети X.

«Вы знаете, из чего состоит их оборона? Из двух собачьих упряжек. Тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», — сказал американский лидер.

Ранее глава Белого дома заявил, что США так или иначе получат Гренландию.

До этого экс-президент Франции и действующий депутат Национального собрания Франсуа Олланд допустил распад НАТО в случае вторжения США в Гренландию.