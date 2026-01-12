Реклама

03:39, 12 января 2026

Трамп пообещал получить Гренландию

Трамп пообещал, что США получат Гренландию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

США получат Гренландию так или иначе, заявил американский президент Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

«Так или иначе, мы возьмем Гренландию», — пообещал Трамп.

По его словам, если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

Ранее американский журнал The Hill призывал Трампа завладеть Гренландией любыми средствами, поскольку на карте нет места для альтернативных шагов. Автор соответствующей публикации уверен, что, несмотря на резкие заявления лидеров стран Европы, они не смогут предпринять реальных действий, чтобы помешать США завладеть островом.

