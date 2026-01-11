Экс-президент Франции предрек конец НАТО после одного события

Экс-президент Франции Олланд: Вторжение США в Гренландию положит конец НАТО

Если США вторгнутся в Гренландию и начнут там силовую операцию, то НАТО придет конец. С таким мнением в беседе с радиостанцией France Inter выступил экс-президент Франции и действующий депутат национального собрания Франсуа Олланд.

«Если Соединенные Штаты начнут ... силовую операцию на территории Гренландии, то они будут делать это против европейских солдат. Это стало бы концом Североатлантического альянса», — пояснил политик. Он подчеркнул, что сомневается в том, что это произойдет, однако добавил, что от американского лидера Дональда Трампа можно ждать чего угодно.

Ранее стало известно, что Германия и Великобритания задумались об отправке своих войск в Гренландию.