Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:31, 11 января 2026Мир

Германия и Великобритания задумались об отправке своих войск в Гренландию

Bloomberg: Лондон и Берлин рассматривают возможность отправки войск в Гренландию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Германия и Великобритания задумались об отправке своих войск в Гренландию. Как стало известно агентству Bloomberg, Лондон и Берлин рассматривают возможность усиления военного присутствия на острове.

Отмечается, что таким образом Европа намерена показать президенту США Дональду Трампу, что она серьезно настроена в вопросе обеспечения безопасности Гренландии и Арктики в целом.

Германия планирует предложить отправку объединенной миссии НАТО с целью защиты Арктики, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер призыает союзников нарастить военное присутствие на Крайнем Севере, уточнило агентство.

Ожидается, что министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на следующей неделе посетит США, он планирует встретиться с госсекретарем Марко Рубио в Вашингтоне, а также с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

Ранее издание Financial Times (FT) писало, что то, что Североатлантический альянс до сих пор не выступил с публичным заявлением по поводу угроз Трампа захватить Гренландию, сильно встревожило европейские столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии указали на сигнал Трампа Путину

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Стало известно о неэффективной работе ГУР Украины при Буданове

    Убирающий улицы Меладзе спас снеговика в российском городе

    В Европе призвали создать 100-тысячную армию

    Германия и Великобритания задумались об отправке своих войск в Гренландию

    Российский военный рассказал об уничтожении F-16 ВСУ

    Долина улетела на отдых в Абу-Даби вместо передачи ключей от квартиры

    В России объяснили желание премьер-министра Великобритании заблокировать соцсеть X

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok