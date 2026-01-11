Европу возмутило молчание НАТО по злободневному вопросу

FT: Молчание НАТО по поводу Гренландии встревожило Евросоюз

То, что Североатлантический альянс до сих пор не выступил с публичным заявлением по поводу угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, сильно встревожило европейские столицы. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Financial Times (FT).

Немногословность НАТО заставила европейских политиков опасаться, что альянс не защищает права Дании. Молчание данного военного блока резко контрастирует с недавними усилиями Евросоюза по сплочению вокруг Копенгагена. По словам некоторых политиков ЕС, дистанцирование НАТО от вопросов о судьбе Гренландии рискует усилить ощущение безнаказанности Трампа в отношениях с союзниками и использовать зависимость Европы от Вашингтона в вопросах безопасности.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что настало время инициировать серьезные дебаты по этому вопросу.

Между тем Трамп уже успел обвинить Данию в неспособности адекватно защитить остров и инвестировать в его безопасность, несмотря на, по его словам, растущую активность российского и китайского военно-морского флота вокруг Гренландии. Как заявили в Белом доме, военные действия являются «вариантом» наряду с покупкой или другими методами установления контроля США над этим островом.

FT отметило, что вторжение США или попытка аннексии означали бы прямой конфликт между двумя союзниками, ставя под сомнение статью 5 о взаимной обороне, которую многие члены считают смыслом существования НАТО.

До этого конгрессмен-демократ Тед Лью заявил, что если президент США Дональд Трамп решит напасть на Гренландию и отдаст военным соответствующие приказы, то их не следует выполнять.