08:15, 12 января 2026

В Европе отреагировали на слова Трампа о российских кораблях у Гренландии

FT: В Европе опровергли заявления Трампа о кораблях РФ и КНР вблизи Гренландии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Global Look Press

Страны Северной Европы опровергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские корабли якобы действуют вблизи Гренландии. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

«Просто неправда, что там находятся китайцы и русские. Я видел разведывательные данные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», — сказал один из собеседников издания, знакомый с отчетами разведки НАТО.

«Представление о том, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подводными лодками, просто не соответствует действительности. Да, они находятся в Арктике, но на российской стороне», — добавил другой опрошенный FT дипломат.

Ранее Трамп заявил, что если Соединенные Штаты не установят контроль над Гренландией, то это могут сделать Россия или Китай. «Я этого не допущу», — добавил американский лидер.

