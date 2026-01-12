Посол Серенсен: Гренландия была частью Дании на протяжении веков

Гренландия была частью Дании на протяжении веков, что неоднократно признавалось на международном уровне. Таким образом датский посол в США Йеспер Меллер Серенсен ответил в своем аккаунте социальной сети Х на заявления спецпосланника американского лидера по острову Джеффа Лэндри об «оккупации» королевством территории.

«Да, история имеет значение. Королевство Дания всегда стояло плечом к плечу с США. После [атак] 11 сентября откликнулось на призыв США. Мы потеряли в Афганистане больше солдат на душу населения, чем любой другой союзник по Североатлантическому альянсу. Факты тоже имеют значение: Гренландия была частью Дании на протяжении веков», — отметил дипломат.

Серенсен подчеркнул, что только народ острова должен определять свое будущее, а подавляющее большинство гренландцев проголосовало за самоуправление в составе королевства. Он также призвал США продолжать совместно решать проблемы безопасности в Арктике.

Ранее Лэндри заявил, что Дания оккупировала Гренландию в обход норм ООН. По его словам, США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока королевство было не в состоянии сделать это.