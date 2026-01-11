Реклама

Американские генералы выступили против одного приказа Трампа. Чем их не устроило стремление президента США захватить Гренландию?

The Mail on Sunday: Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп якобы приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения в Гренландию. Об этом пишет американское издание The Mail on Sunday со ссылкой на собственные источники.

Объединенный комитет начальников штабов выступает против. Генералитет заявил, что это будет незаконно и не получит поддержки со стороны Конгресса. Кроме того, в Пентагоне считают, что силовые методы США в отношении страны НАТО разрушат Альянс.

Несмотря на это, политические «ястребы» с лидером США и политическим советником Стивеном Миллером, по информации издания, сильно воодушевились успехом операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и хотят как можно скорее захватить Гренландию.

У Европы не нашлось плана по защите Гренландии

У Европы нет плана по предотвращению захвата Гренландии — к такому выводу пришла Financial Times. По данным издания, страны Европейского союза (ЕС) не обладают четкой концепцией по противоборству вероятным попыткам США завладеть островом. Кроме того, стало известно, что у ЕС нет стратегии для недопущения подкупа жителей Гренландии или принуждения автономии к отсоединению от Дании. В то же время отмечается, что Трамп способен ответить на шаги Европы «более сильным ударом».

Также отмечалось, что европейские лидеры встревожены из-за последних заявлений из Белого дома. «Хотя [премьер-министр Дании Метте] Фредериксен давно воспринимала угрозы Трампа всерьез, резкие высказывания [замглавы аппарата Белого дома Стивена] Миллера разрушили ее годовые усилия, направленные на то, чтобы отговорить президента [США] от его желания установить контроль над Гренландией. Они потрясли явно уставшую Фредериксен и вызвали почти панику среди ее коллег в Европе», — пишет The New York Times.

В России прокомментировали ситуацию с Гренландией словами «мы предупреждали»

Притязания Трампа на Гренландию заставили руководство стран Европы одуматься. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии

Алексей Пушковчлен Совета Федерации

По его словам, Москва не раз предупреждала Запад о серьезности последствий, но ее не услышали, поскольку страны Европы были уверены, что «уж их-то подобное никогда не коснется».

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» указал, что США хотели бы управлять всем своим полушарием, менять неугодные режимы вне зависимости от воли народов соответствующих стран и полностью определять политику этих государств. Парламентарий добавил, что американский лидер, объявляя о новой версии доктрины Монро, сам же не ограничивает свои аппетиты западным полушарием. Депутат напомнил об активности Трампа в вопросах палестинского регулирования и поддержки Израиля и его угрозах в адрес Ирана. По словам Новикова, американский империализм всегда стремится к тому, чтобы брать как можно больше, вне зависимости от любых договоренностей и соглашений.

