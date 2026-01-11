В России прокомментировали ситуацию с Гренландией словами «мы предупреждали»

Пушков: Притязания Трампа на Гренландию заставили Европу одуматься

Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили руководство стран Европы одуматься. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии», — написал он. По его словам, Москва не раз предупреждала Запад о серьезности последствий, но ее не услышали, поскольку страны Европы были уверены, что «уж их-то подобное никогда не коснется».

Ранее газета Financial Times сообщила об отсутствии у Европы плана по предотвращению захвата Гренландии США. Кроме того, стало известно, что у европейских стран нет стратегии для недопущения подкупа жителей Гренландии или принуждения автономии к отсоединению от Дании.