Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:25, 11 января 2026Россия

В России прокомментировали ситуацию с Гренландией словами «мы предупреждали»

Пушков: Притязания Трампа на Гренландию заставили Европу одуматься
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили руководство стран Европы одуматься. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии», — написал он. По его словам, Москва не раз предупреждала Запад о серьезности последствий, но ее не услышали, поскольку страны Европы были уверены, что «уж их-то подобное никогда не коснется».

Ранее газета Financial Times сообщила об отсутствии у Европы плана по предотвращению захвата Гренландии США. Кроме того, стало известно, что у европейских стран нет стратегии для недопущения подкупа жителей Гренландии или принуждения автономии к отсоединению от Дании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Интернациональный легион ВСУ расформирован. Всех наемников перевели в штурмовики без их согласия

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Новые фото «инопланетного корабля» породили новые вопросы о космическом теле

    Ушел из жизни знаменитый российский художник и историк искусства

    В США заявили о желании Трампа захватить Гренландию любыми средствами

    Умер один из основателей известной американской рок-группы

    В ЕС испугались обмена Гренландии на Украину

    Названо число освобожденных из тюрьмы в Венесуэле

    В России прокомментировали ситуацию с Гренландией словами «мы предупреждали»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok