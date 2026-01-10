Стало известно об отсутствии у Европы плана по предотвращению захвата Гренландии США

Стало известно об отсутствии у Европы плана по предотвращению захвата Гренландии США. Соответствующий материал публикует газета Financial Times (FT).

По данным издания, страны ЕС не обладают четкой концепцией по противоборству вероятным попыткам США завладеть Гренландией. Кроме того, стало известно, что у европейских стран нет стратегии для недопущения подкупа жителей Гренландии или принуждения автономии к отсоединению от Дании.

В то же время отмечается, что президент США Дональд Трамп имеет превосходство и «ответит более сильным ударом или выдвинет более серьезные угрозы».

Тем временем европейские лидеры обсуждают внедрение ответных мер, таких как закрытие американских военных баз или ограничение на приобретение американских казначейских облигаций. Однако, как пишут редакторы издания, шансы, что ЕС чем-то противодействует США, небольшие.

Уточняется, что европейское руководство отдает предпочтение пользоваться «стратегическим давлением» на Трампа, чтобы якобы сохранить поддержку США в отношении Украины.

