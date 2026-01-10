Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 10 января 2026Мир

Стало известно об отсутствии у Европы плана по предотвращению захвата Гренландии США

FT: У Европы нет стратегии по предотвращению захвата Гренландии США
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Стало известно об отсутствии у Европы плана по предотвращению захвата Гренландии США. Соответствующий материал публикует газета Financial Times (FT).

По данным издания, страны ЕС не обладают четкой концепцией по противоборству вероятным попыткам США завладеть Гренландией. Кроме того, стало известно, что у европейских стран нет стратегии для недопущения подкупа жителей Гренландии или принуждения автономии к отсоединению от Дании.

В то же время отмечается, что президент США Дональд Трамп имеет превосходство и «ответит более сильным ударом или выдвинет более серьезные угрозы».

Материалы по теме:
Вице-повелитель мух За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
Вице-повелитель мухЗа спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
8 октября 2020
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от РоссииКак прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
23 октября 2020

Тем временем европейские лидеры обсуждают внедрение ответных мер, таких как закрытие американских военных баз или ограничение на приобретение американских казначейских облигаций. Однако, как пишут редакторы издания, шансы, что ЕС чем-то противодействует США, небольшие.

Уточняется, что европейское руководство отдает предпочтение пользоваться «стратегическим давлением» на Трампа, чтобы якобы сохранить поддержку США в отношении Украины.

Ранее в январе действия и угрозы Трампа испугали одну страну. Позиция администрации президента США Дональда Трампа по Венесуэле и Гренландии вызвала беспокойство Канады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде отреагировали на призыв наказать Россию после удара «Орешником»

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    На Украине заявили о восстановлении электроснабжения в Киеве

    Над российским городом прозвучало около 20 взрывов

    Зеленский одобрил новые боевые операции СБУ против России

    Спецпосланник Трампа назвал Зеленского «сукиным сыном»

    Названо время восстановления электросети в Берлине после блэкаута

    Во Франции заявили о бессилии Макрона

    Хакеры взломали Instagram и поставили под угрозу данные пользователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok