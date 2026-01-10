В России высказались о притязаниях Трампа на западное полушарие

Депутат Новиков: США хотят полностью определять политику западных государств

США хотели бы управлять всем своим полушарием, менять неугодные режимы вне зависимости от воли народов соответствующих стран и полностью определять политику этих государств, считает депутат Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не желает видеть Россию и Китай ни в Венесуэле, ни в Гренландии. Глава Белого дома также назвал новые власти Венесуэлы союзниками США и выразил надежду, что они останутся ими и в дальнейшем.

Депутат отметил, что на сегодня нет и быть не может никакого присутствия России на территории Гренландии, потому что остров принадлежит Дании, которая является одним из государств НАТО, руководимого США. В то же самое время американские военные там присутствуют, подчеркнул он.

«Линия Трампа связана с реинкарнацией новой модификации доктрины Монро. Но это некая лукавая оппозиция, которая не сможет служить предметом договоренностей с Россией и КНР. В России есть некоторые эксперты, которые рассуждают о сговоре с Трампом по поводу раздела мира на сферы влияния. Но договоренности с США ничего не стоят, и поведение Трампа это наглядно демонстрирует, когда уже достигнутые договоренности взламываются», — сказал Новиков.

Парламентарий добавил, что американский лидер, объявляя о новой версии доктрины Монро, сам же не ограничивает свои аппетиты западным полушариям. Депутат напомнил об активности Трампа в вопросах палестинского регулировании и поддержки Израиля и его угрозах в адрес Ирана. По словам Новикова, американский империализм всегда стремится к тому, чтобы брать как можно больше, вне зависимости от любых договоренностей и соглашений.

Ранее Трамп заявил, что Штаты «очень хорошо» ладят и с народом Венесуэлы, и с властями республики. Он также отметил, что США не стали осуществлять новую волну ударов по Каракасу, поскольку стороны договорились в перспективе сотрудничать в нефтегазовой сфере.