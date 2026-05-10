Боуз: Зеленский надоел европейцам, отношения между Украиной и ЕС сейчас на дне

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что выполнение требований президента Украины Владимира Зеленского больше не входит в число приоритетов у европейских лидеров. Об этом он написал в социальной сети X.

Так он прокомментировал публикацию Politico об ухудшении отношений между Европейским союзом и Украиной. «Даже европейцам надоел этот мега-нищий. Отношения между Киевом и Брюсселем оказались на самом дне», — заявил журналист.

По его словам, время не на стороне Зеленского, так как страны Европы сталкиваются со множеством внутренних проблем, которые требуют незамедлительного решения.

Ранее сообщалось, что бегство депутатов Верховной Рады с Украины серьезно угрожает власти Владимира Зеленского. СМИ напомнили, что после начала конфликта Зеленский правил без выборов в условиях военного положения. Отмечается, что если уедет еще один депутат, Зеленский потеряет большую часть своего влияния и в конечном итоге будет вынужден искать коалицию.