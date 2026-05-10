Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:38, 10 мая 2026Бывший СССР

На Западе сообщили об усталости Европы от «мега-нищего» Зеленского

Боуз: Зеленский надоел европейцам, отношения между Украиной и ЕС сейчас на дне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что выполнение требований президента Украины Владимира Зеленского больше не входит в число приоритетов у европейских лидеров. Об этом он написал в социальной сети X.

Так он прокомментировал публикацию Politico об ухудшении отношений между Европейским союзом и Украиной. «Даже европейцам надоел этот мега-нищий. Отношения между Киевом и Брюсселем оказались на самом дне», — заявил журналист.

По его словам, время не на стороне Зеленского, так как страны Европы сталкиваются со множеством внутренних проблем, которые требуют незамедлительного решения.

Ранее сообщалось, что бегство депутатов Верховной Рады с Украины серьезно угрожает власти Владимира Зеленского. СМИ напомнили, что после начала конфликта Зеленский правил без выборов в условиях военного положения. Отмечается, что если уедет еще один депутат, Зеленский потеряет большую часть своего влияния и в конечном итоге будет вынужден искать коалицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана

    Трамп отверг конец войны с Ираном словами «нет, я этого не говорил»

    Киселев высказался о конфликте Ирана и США

    В одной стране заявили о готовности платить украинским беженцам за возвращение на родину

    Ушаков допустил новый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Украинские пограничники наткнулись на оставленные ВСУ мины и понесли массовые потери

    На Западе сообщили об усталости Европы от «мега-нищего» Зеленского

    Стало известно о большом страхе Европы из-за Украины

    В Сербии осадили ЕС одним сравнением с БРИКС

    Военные США резко увеличили число разведывательных полетов возле одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok