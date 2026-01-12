Реклама

03:35, 12 января 2026

В Дании высказались о возможной войне за Гренландию

BT: Планы Трампа по Гренландии грозят Дании политической войной на два фронта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Желание американского президента Дональда Трампа заполучить Гренландию грозит Дании политической войной на два фронта, сообщает датское издание BT со ссылкой на экспертов.

Журналист Генрик Квортруп объяснил, что сейчас кризис ведется на двух фронтах — с одной стороны, со стороны США, а с другой — из-за отношений между Гренландией и Данией. Как указал зампредседателя правящей партии «Вперед» Инека Кильсен, власти Дании неоднократно подчеркивали, что Гренландия принадлежит местным жителям.

«Датское правительство неоднократно заявляло, что Гренландия принадлежит гренландцам. Пусть же они выполнят это обещание», — подчеркнул он, комментируя слова главы оппозиционной партии в Гренландии «Налерак» Пеле Броберга.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что Трампу не очень важны мнения чиновников и генералов Пентагона или позиция европейской части НАТО по поводу присвоения Гренландии.

