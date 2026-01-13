В США появился законопроект об аннексии Гренландии. Трампа призвали поторопиться, пока до острова не добралась Россия

В Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Рэнди Файн на своем сайте.

«Сегодня конгрессмен Файн представил Закон об аннексии Гренландии — важнейший законодательный акт, направленный на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам, исходящим от Китая и России», — указано в заявлении.

Отмечается, что данный документ даст президенту США Дональду Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения» острова.

Файн известен скандальными заявлениями. В частности, он предложил применить ядерное оружие в секторе Газа, проведя аналогию с бомбардировками Соединенными Штатами Японии с целью принуждения движения ХАМАС к капитуляции. «Мы дважды бомбили японцев, чтобы добиться безоговорочной капитуляции. То же самое должно быть и здесь. В этой культуре есть что-то глубоко, глубоко неправильное, и это нужно победить», — поделился своим видением конгрессмен.

Белый дом объяснил стремление США заполучить Гренландию

Трамп намерен сделать Гренландию американской территорией, поскольку опасается, что на остров могут претендовать Россия или Китай. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «США хотят завладеть частью Датского королевства, так как, по его ощущениям, если мы этого не сделаем, ею в конечном счете завладеют или даже, вероятно, получат путем враждебного поглощения Китай или Россия», — подчеркнула она, указав, что это нехорошо ни для Штатов, ни для Европы, ни для Гренландии. Как допустила Левитт, превращение в часть США отвечало бы не только американским интересам, но и интересам Гренландии.

Журнал Foreign Affairs отметил, что Трамп может получить Гренландию, если сделает ее зависимой от Штатов. Утверждается, что Вашингтон может обойтись без военной интервенции для «американизации» Гренландии. Для этого США постепенно переманят остров на свою сторону через инвестиции и «правовые коллизии». «Кампания за суверенитет не была кампанией убеждения. Она была кампанией обхода и поглощения», — указано в материале.

Однако Трамп не исключает и силового варианта захвата острова. В частности, он заявил, что оборона Гренландии состоит из «двух собачьих упряжек». До этого он предупредил заявил, что США так или иначе получат Гренландию.

В России отказались забирать Гренландию

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заверила, что Россия не вынашивает планов касательно Гренландии. «Мы не собираемся "забирать" Гренландию. Наблюдаем, как это пытаются сделать США, но в сферу интересов России такие действия не входят. У нас хватает территорий и ресурсов. Другое дело, если Гренландия сама об этом попросит. Но такое, конечно, вряд ли случится — ее полностью устраивает нахождение в составе Дании», — заметила политик.

У нас хватает территорий, которые нужно обеспечивать, развивать. Еще и Гренландия нам не нужна

Светлана Журова депутат Госдумы

По ее мнению, обвиняя Россию в планах захвата Гренландии, США пытаются оправдать и обосновать собственные действия в этом направлении.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял опасения США из-за вероятных претензий России на арктический остров. Он обратился к Трампу, призвав его поторопиться. «По непроверенной информации, через несколько дней может состояться референдум, на котором жители Гренландии смогут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый, уже 90-й субъект Федерации», — поиронизировал политик.

Сама же Гренландия стремится быть независимой, объяснил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, «Нуук не хочет в будущем оставаться как в составе Датского королевства, так и становиться частью США», — сказал дипломат.