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Забота о себе
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05:49, 11 июня 2026Забота о себе

Россиянам назвали способ справиться с жарой

Онищенко призвал соблюдать питьевой режим и носить светлую одежду, чтобы преодолеть жару
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что поможет справиться с жарой. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Онищенко назвал способ справиться с жарой и подчеркнул, что в этом помогут соблюдение питьевого режима, светлая одежда и уменьшение физической нагрузки.

«Начиная с 11 и до 18 часов не надо быть на открытом воздухе, не надо быть под прямым солнцем. Следует одеваться в светлую одежду, обязательно соблюдать питьевой режим, потому что человек потеет, влага уходит, кровь сгущается и возникают очень серьезные осложнения здоровья», — призвал он.

30-градусная жара продлится в Москве до воскресенья, 14 июня. Согласно прогнозам, в пятницу, 12 июня, воздух в столице может прогреться до 33 градусов тепла.

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