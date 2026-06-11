Россиянам назвали способ справиться с жарой

Онищенко призвал соблюдать питьевой режим и носить светлую одежду, чтобы преодолеть жару

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что поможет справиться с жарой. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Онищенко назвал способ справиться с жарой и подчеркнул, что в этом помогут соблюдение питьевого режима, светлая одежда и уменьшение физической нагрузки.

«Начиная с 11 и до 18 часов не надо быть на открытом воздухе, не надо быть под прямым солнцем. Следует одеваться в светлую одежду, обязательно соблюдать питьевой режим, потому что человек потеет, влага уходит, кровь сгущается и возникают очень серьезные осложнения здоровья», — призвал он.

30-градусная жара продлится в Москве до воскресенья, 14 июня. Согласно прогнозам, в пятницу, 12 июня, воздух в столице может прогреться до 33 градусов тепла.

