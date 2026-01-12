Реклама

В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Рэнди Файн на своем сайте.

«Сегодня конгрессмен Файн представил Закон об аннексии Гренландии — важнейший законодательный акт, направленный на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам, исходящим от Китая и России», — указано в заявлении.

Отмечается, что данный закон даст президенту США Дональду Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».

Ранее спецпосланник Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания оккупировала остров в обход норм ООН. По его словам, США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока королевство было не в состоянии сделать это.

