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05:40, 11 июня 2026Бывший СССР

На Украине назвали туфтой и пургой угрозы Зеленского массово запустить ракеты по России

Экс-офицер ВСУ Арти Грин назвал туфтой и пургой угрозы Зеленского запустить ракеты по РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Экс-офицер ВСУ Евгений Бекренев с позывным Арти Грин в эфире YouTube-канала Politeka назвал туфтой и пургой угрозы президента Украины Владимира Зеленского массово запустить ракеты по России.

Он выразил мнение, что баллистической программы компании FirePoint не существует, это лишь имитация, созданная с целью разворовывания денег, и она не приведет к появлению у Украины высокоточных баллистических средств поражения.

По мнению Арти Грина, «какие-то бревна» будут запускаться в небо, но не будут попадать по целям и станут лишь выбрасыванием денег на ветер и ширмой для коррупции.

«Миллиарды долларов уже прокачали через этот FirePoint, из которых, дай Бог, 20 процентов было потрачено на реальные средства поражения. Туфта это все, просто, говоря прямым текстом — все это пурга», — заключил экс-офицер.

Ранее Зеленский пригрозил запустить по России 600 дронов и ракет. Украинский лидер добавил, что ВСУ выйдут на то количество, которое позволит им атаковать в полной мере.

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